Sabato la grande grigliata da 4 tonnellate

#bracioleallariscossa per la grigliata record che si terrà domani sabato 22 luglio 2017, a partire dalle ore 19, presso il campo sportivo di Campagna a Lonato (Brescia).

Con 3000 chili di fiorentine, 350 chili di tartare, 350 chili di straccetti bovini e 350 chili di tagliata, si tratta della quinta edizione di “Fino all’osso, non mollare stagli addosso”, manifestazione dedicata alla carne bovina che ogni anno supera le 3000 presenze di appassionati della bistecca che arrivano dalle province di Brescia, Mantova, Verona, ma anche da altre zone del Nord e Centro Italia.

“Un appuntamento dedicato agli amanti della buona tavola, ma soprattutto un’occasione per ribadire l’alta qualità e la sicurezza della carne Made in Italy, che dobbiamo difendere anche nei confronti di accordi come il CETA che minacciano le nostre produzioni” spiega Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti Lombardia e di Coldiretti Brescia.

In Italia – spiega Coldiretti – la filiera della carne garantisce 180 mila posti di lavoro e genera un valore economico dell’ordine di 30 miliardi di euro.

In Lombardia il settore assicura il lavoro a 10 mila persone e produce un fatturato di 800 milioni di euro, nonostante la perdita di stalle da carne scese sotto quota ottomila in dieci anni e un patrimonio zootecnico di poco più di 300 mila capi.

“Dobbiamo diffondere la cultura di un consumo equilibrato e consapevole basato sui prodotti dei nostri allevamenti che garantiscono reddito agli agricoltori e qualità e sicurezza ai consumatori” conclude Prandini.