Sala: “Buon cammino al nuovo arcivescovo Mario Delpini”

«Desidero augurare buon cammino a monsignor Mario Delpini, nuovo pastore della Chiesa Ambrosiana. Gli assicuro fin d’ora la mia piena collaborazione in un ministero che dovrà affrontare le tante sfide di un periodo complesso come l’attuale», così il sindaco Giuseppe Sala in merito alla scelta del nuovo Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

«L’auspicio – conclude il Sindaco – è di costruire la stessa consonanza di valori, stile e percorsi che ha caratterizzato il lavoro svolto con Angelo Scola. A lui che, dall’Expo fino alla visita del Santo Padre, ha guidato i nostri cuori e le nostre menti sulla strada di un nuovo umanesimo, il ringraziamento mio e di tutti i milanesi».