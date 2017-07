Salvi i quadri di Villa Gianetti

Possono tirare un sospiro di sollievo gli appassionati di arte e gli amanti del Chiarismo l’incendio che mercoledì sera ha bruciato il gazebo all’esterno di Villa Gianetti non ha danneggiato i tesori del centro studi dedicato al pittore Francesco De Rocchi.

L’assessore alla Cultura Lucia Castelli ha effettuato un sopralluogo per i tesori conservati nel centro studi del Chiarismo che ha sede proprio al piano terra nella Villa di via Roma. Gli otto oli su tela e i quadri degli anni Quaranta e Cinquanta sono intatti. Nessun problema de per il fumo, il fuoco o l’acqua utilizzata dai pompieri. “Rassicuriamo la città e gli amanti dell’arte – ha commentato al termine di un attento sopralluogo l’assessore Castelli – la collezione De Rocchi è intatta. Nessun problema anche alla sala del Camino e al Bovindo. Certo nei locali ristagna l’odore di bruciato ma la pregiata collezione d’arte donata alla città dall’artista e arricchita da altre donazioni non è stata mai a rischio.