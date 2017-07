Samuele Bersani in concerto al Parco Tittoni

Dopo aver viaggiato per l’Italia nelle scorse settimane, segnando 12 tappe di grandissimo successo tra sold out e standing ovation, la nuova tournée di Samuele Bersani, “La fortuna che abbiamo TOUR”, proseguirà a grande richiesta con nuovi appuntamenti in tutta Italia. L’appuntamento al Parco Tittoni è per venerdì 14 luglio, alle 21.00.

Bersani ha saputo ipnotizzare le platee con la sua musica e la sua spontaneità, tra ironia e momenti di grande commozione, con 25 anni di canzoni e storie raccontate davanti al suo leggio. ”La Fortuna che abbiamo tour” (prodotto da F&P Group) mostra Samuele Bersani sia artista che uomo, grazie a quella naturale empatia che riesce a creare con il pubblico e soprattutto ai tanti capolavori di scrittura come “Giudizi Universali”, “Spaccacuore”, “Il Mostro”, “Canzone”, fino ad arrivare a “Psyco” ed “En e Xanax”, che lo hanno reso uno dei cantautori più amati di sempre. Accompagnato da una straordinaria band di musicisti (Tony Pujia alle chitarre, Alessandro Gwiss al piano e tastiere, Silvio Masanotti alle chitarre, Michele Ranieri ai cori, chitarra e percussioni, Claudio Pizzale ai fiati, Davide Beatino al basso e Marco Rovinelli alla batteria) ed un gioco di luci capace di sottolineare i vari momenti ed i ritmi dello spettacolo, l’artista è tornato con uno show di toccante impatto musicale ed emotivo, ora pronto a proseguire.

VENERDì 14 LUGLIO

SAMUELE BERSANI

IN CONCERTO

C/O PARCO TITTONI DESIO

Se acquisti on line € 25

Inizio concerti: ore 21.30

Apertura porte: ore 19.30