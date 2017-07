Sant’Eusebio: tre giorni di festa, spiritualità e divertimento

foto varie di eventi vari

Casciago e i casciaghesi si preparano a festeggiare il giorno più atteso dell’anno, il giorno di Sant’Eusebio.

Galleria fotografica Sant'Eusebio 2016, lo staff e la festa 4 di 21

Al santo, originario della Sardegna e primo vescovo di Vercelli (dove sono conservate le reliquie), è dedicata la chiesetta del 1056 e la Comunità Pastorale di Casciago, Morosolo, Luvinate e Barasso prende il nome proprio dal santo morto il 1 agosto 371.

Santo patrono di Casciago, per tradizione (le prime notizie delle celebrazioni sono del 1200) la festa di Sant’Eusebio si svolge il 1 agosto, con la grande chiusura pirotecnica con i fuochi di artificio, ammirati e attesi da centinaia di persone che arrivano sul prato che circonda la chiesetta da tutta la provincia. Anche quest’anno si parte due giorni prima, grazie all’organizzazione metodica e attenta del nutrito gruppo di persone che si dedica anima e corpo al successo dei festeggiamenti. Tutti i casciaghesi sono invitati a colorare le proprie case con le tradizionali coccarde da appendere ai cancelli e alle finestre: chi le volesse, può prenderle in parrocchia venerdì 15 luglio dalle 16 alle 18.30 e sabato 16 luglio dalle 10 alle 12). Nelle vie principali del paese saranno i volontari e le volontarie di Sant’Eusebio a provvedere all’addobbo (vie Mazzini, Anadiga, Piave, Matteotti, Vasche, Piani dell’Occo, Sant’Agostino, Vittorio Emanuele II, Largo De Gasperi e Piazza Cavour). Per seguire l’evento si può consultare la pagina Facebook dedicata alla Festa di Sant’Eusebio.

Il 30 luglio, domenica, apre Eusebilandia, il pomeriggio dedicato ai più piccoli, con tante attività, gonfiabili, minibasket e laboratori vari (ingresso 5 euro con accesso illimitato a tutte le attività). Dalle 15 aprirà anche la pesca di beneficenza, appuntamento fisso per ogni partecipante come il suono delle campane. Alle 18 ci sarà la Santa Messa e alle 19 aprirà lo stand gastronomico con tante specialità, seguito dalla musica (in caso di maltempo l’evento sarà sospeso).

Lunedì 31 luglio è il giorno della spiritualità. alle 20.45 ci sarà la Santa messa nella Chiesa Parrocchiale di Casciago e a seguire la processione verso San’Eusebio, dove verrà acceso il “Pallone” (segno del martirio), con la luce accesa dalla fiaccola che arriva da Vercelli, portata dai volontari che partono da Vercelli nel pomeriggio, a piedi, per arrivare a Casciago in tempo per la tradizionale accensione. A chiudere la serata ci sarà il concerto della Banda di Velate. Lo stand gastronomico aprirà alle 19. Da non perdere il “Dolce di Sant’Eusebio”, rinnovato nella ricetta e nei sapori, disponibile nel gazebo di fianco alla pesca di beneficenza.

Martedì 1 agosto è il giorno di Sant’Eusebio: dalle 6 alle 9 ad ogni ora si terranno le Sante Messe a Sant’Eusebio, con alle 10.30 la Messa Solenne. Alle 16 è previsto un altro momento tradizionale, il corteo delle “Barelle” e l’incanto dei cesti: da decenni tanti volenterosi mettono a disposizione prodotti e composizioni sempre più belli e gustosi, che poi vengono messi all’”asta” al momento dell’incanto, al quale tutti sono invitati a partecipare attivamente per rendere più bello e partecipato questo momento di festa e tradizione. Alle 21 ci sarà spazio alla preghiera col rosario meditato, prima dell’esplosione di gioia con lo spettacolo pirotecnico, in programma alle 23: ogni anno è più coinvolgente e apprezzato, uno dei migliori spettacoli di fuochi artificiali della provincia di Varese. Lo stand gastronomico è aperto per tutta la giornata, così come la pesca di beneficenza e gli stand di prodotti tipici e artigianato. I gonfiabili saranno invece aperti dalle 16.