Scarpe da tennis e pantaloncini, a Besozzo si cammina insieme

A Besozzo si cammina tutti insieme. Si è tenuto mercoledì l’ultimo appuntamento dei “Gruppi di cammino” e iniziato a maggio; ritrovo alle 20 al Parco di Besozzo Superiore in abbigliamento sportivo e scarpe da tennis e si inizia l’attività sportiva.

Un’iniziativa messa in pratica da diversi comuni ma che a Besozzo ha avuto un successo inatteso. «Il tutto è iniziato tre anni fa. All’inizio eravamo una decina di persone, l’anno successivo una ventina mentre oggi siamo almeno una quarantina per ogni appuntamento», spiega il vicesindaco Gianluca Coghetto.

Il “Gruppo di cammino” infatti, per molti besozzesi è diventato un’occasione per fare sport ma anche per passare del tempo insieme: «Ho partecipato a tre camminate e mi è piaciuto molto - spiega Paola Giuliani, 48 anni, di Besozzo -. Ho saputo dell’iniziativa tramite il passaparola ed è una bella occasione per fare attività fisica stando in compagnia, si ha l’impressione di fare meno fatica. Oltretutto, mi ha permesso di conoscere dei sentieri e dei luoghi del paese che non conoscevo, nonostante io abiti qui da anni. Spero che continui». Ad accompagnare Paola, a volte, c’è la sua bambina di nove anni: «credo si unirà anche nelle prossime camminate».

La partecipazione ai “Gruppi di camino” è gratuita e vede la partecipazione di uomini e donne di tutte le età, compresi i più piccoli. «Sono molto soddisfatta ed è un’iniziativa bella. Io vado a correre ma è un tipo di sport per cui non si ha mai tempo di relazionare. In questo caso invece, si ha l’occasione di conoscere persone nuove e i luoghi che ci circondano. Tra chi partecipa non c’è competizione ed è un’attività che fa bene al fisico e alla mente», continua Mariangela Soma di 58 anni.

A guidare il gruppo c’è Stefano Benini, personal trainer e coordinatore dell’iniziativa e i percorsi vanno dai cinque fino ai dieci chilometri. «Questa terza edizione è stata caratterizzata dalla scelta di percorsi a tema – ha spiegato il Sindaco Riccardo del Torchio -, ovvero il percorso della futura pista ciclabile, il percorso verso la Bozza a Lago e il percorso due Pini a Cardana. I gruppi di cammino sviluppano un grande senso di comunità. Mentre si cammina si parla ci si confronta e si gode del paesaggio. Si scoprono luoghi non conosciuti, oltre alle ricadute sul benessere fisico. E’ un modo di stare insieme sostenibile e di promuove i proprio territorio».

Gli appuntamenti continueranno in autunno con un incontro alla settimana, il giovedì mattina mentre per gli altri bisognerà aspettare che torni la bella stagione.