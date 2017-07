Schianto nella notte, tre feriti

Foto varie

Incidente stradale questa notte attorno all’una e 45 a Ispra. Lo schianto, fra due veicoli, è avvenuto all’incrocio fra la via Roma, la via Del Grande e la via Mazzini.

Ancora da definire con precisione la dinamica del sinistro, nel quale sono rimaste ferite in modo lieve tre persone.

Due ragazze di 17 e 18 anni e un giovane di 20 sono finiti all’ospedale soccorsi da un’ambulanza del Cva di Angera. I codici di arrivo al pronto soccorso sono verdi.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Gallarate.