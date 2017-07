Scienza, cinema e letteratura si incontrano a VareseFestival

Foto varie

Da venerdì 21 a domenica 23 luglio si svolgerà tra Varese e Gavirate la prima edizione del VareseFestival, una grande manifestazione che porta sul territorio temi di attualità, cinema, letteratura e scienza. L’evento è organizzato dall’associazione “La Varese Nascosta” sotto la direzione della scrittrice e giornalista scientifica Cristina Bellon (coautrice di Bignami) e da Matteo Inzaghi, giornalista, critico cinematografico e direttore di Rete55. (nella foto Domenico Quirico)

Gli organizzatori hanno scelto una formula innovativa, che consente ad arti diverse di entrare in contatto, dialogare, confrontarsi, utilizzando come collante tematiche di forte attualità declinate nei diversi campi, nei diversi approcci, nei diversi stili. La tre giorni del VareseFestival2017 sarà dedicata alla memoria dell’astrofisico Giovanni Bignami, accademico inviato dal ministero degli Esteri per missioni scientifiche internazionali e più volte presidente di enti di ricerca nazionali ed esteri, scomparso il 24 maggio scorso.

Nelle tre serate si seguirà uno schema: gli ospiti tratteranno un tema specifico, a seguire un rinfresco offerto dalla Corte dei Brut di Gavirate e, a conclusione, una proiezione cinematografica e conseguente discussione.

Si comincerà venerdì presso lo Spazio Lavit di Varese (via Uberti 42), alle ore 21, con un dialogo al femminile tra Rosa Teruzzi e Valeria Benatti introdotto e moderato dal direttore di VareseReport Andrea Giacometti. La Teruzzi (cronista e scrittrice, nonché caporedattrice di Quarto Grado) presenterà il suo romanzo “La fioraia del Giambellino” (Sonzogno), in cui affronta il tema del nemico che ci sta accanto. “Gocce di Veleno” (Giunti), invece, è il libro scritto da Valeria Benatti (radiocronista, scrittrice e finalista del Premio Bancarella 2017) che racconta la storia di riscatto di Claudia, vittima di un uomo che la ferisce nel corpo e nell’anima annientandone la personalità. A seguito del rinfresco delle 22 comincerà la visione del cult cinematografico di Ridley Scott Thelma&Louise, commentato poi da Matteo Inzaghi.

Sabato 22 ci si sposterà invece al Multisala Impero Varese (via Bernascone 13) dove, a partire dalle ore 21, si terrà il dialogo con Domenico Quirico, giornalista responsabile degli esteri della “Stampa”. Quirico ha seguito da vicino tutte le vicende africane degli ultimi vent’anni, venendo anche sequestrato per cinque mesi in Siria da fazioni islamiche. Con la presentazione del suo ultimo saggio “Ombre dal Fondo” e dell’omonimo film del 2016 di Paola Piacenza, Quirico evidenzia il cuore oscuro della nostra epoca dove l’orrore della guerra regna sovrano e dove il giornalismo si nasconde dietro le regole della neutralità. Introdotto da Matteo Inzaghi il dialogo si avvarrà anche degli interventi del direttore de “La Provincia di Varese” Francesco Caielli, di Gianfranco Giuliani (caposervizio per “La Prealpina”) e di Ezio Motterle, ex direttore del “Giorno”. Al termine del confronto seguirà la visione e il commento ad opera di Matteo Inzaghi del film American Sniper di Clint Eastwood.

A conclusione della tre giorni del VareseFestival2017, dalle ore 18.30 di domenica 23 luglio si terrà presso la Corte dei Brut (via Campi Leoni 1, Groppello di Gavirate) l’incontro, introdotto e moderato da Cristina Bellon, con i figli gemelli di Giovanni Bignami: Elena Bignami, medico chirurgo specialista in anestesia e terapia intensiva cardiochirurgica, e Daniele Bignami, ingegnere per l’ambiente e il territorio presso la Fondazione Politecnico di Milano. Tema centrale dell’incontro sarà “come muore l’universo e noi con lui”, tratto dall’ultimo saggio dell’astrofisico “Le Rivoluzioni dell’Universo” secondo cui la natura che ci circonda sarà l’ultimo nostro nemico. Nel dialogo interverrà anche Edoardo Boncinelli, genetista e professore di Fondamenti biologici della conoscenza presso l’Università Vita-Salute San Raffaello di Milano. L’editorialista del “Corriere della Sera” toccherà il tema della natura come nemica, partendo dal suo ultimo saggio “Io e Lei, oltre la Vita”.

Dopo l’apericena con l’autore, dalle ore 22 Matteo Inzaghi introdurrà e commenterà un terzo tempo che include brevi stralci e sequenze dei film di Fantazzi, ricordando la recente scomparsa di Paolo Villaggio.