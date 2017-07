Sciopero per la sicurezza sui treni, aderisce il 17% dei lavoratori

Stazione Vanzago Pendolari Trenord

Mattina di disagi per i pendolari lombardi, alle prese con lo sciopero del personale Trenord e con un deragliamento (senza conseguenze gravi).

Lo sciopero, di quattro ore, è stato convocato da Orsa, Cigl, Cisl, Uil, Fast Ferrovie, Ugl Trasporti e Faisa Cisal per protestare per le condizioni di sicurezza sul lavoro sui treni: la rivendicazione arriva dopo il grave episodio di settimana scorsa a Codogno, che ha visto un capotreno accoltellato da un viaggiatore senza biglietto (il ferroviere ha parato il colpo con il braccio e ha avuto la mano trapassata). Un episodio che ha riacceso l’attenzione sulle condizioni generali di sicurezza, che avevano già visto gravi casi in Lombardia: un capotreno ha anche rischiato di perdere un braccio, aggredito a colpi di machete da una gang alla stazione di Bovisa.

L’adesione allo sciopero, dicono da Trenord, è stata intorno al 17%. Il blocco della circolazione è stato molto ampio, tra le 9 e le 13. Sono stati garantiti tutti i treni con arrivo a destinazione entro le ore 10.

Nel corso della mattina si sono registrati diffusi ritardi sulla linea Milano-Treviglio-Brescia e sulla S5 Pioltello-Milano-Gallarate-Varese, a causa di un problema al Regionale 2627, uscito dai binari senza però gravi conseguenze (tecnicamente si parla di “svio”, non di deragliamento, perché le carrozze non si sono rivesciate)