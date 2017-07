immagini di treni di trenord

Giovedì 6 luglio 2017 è previsto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, al quale potrà aderire il solo personale appartenente al gestore della rete FerrovieNord spa.

L’astensione dal alvoro è prevista dalle 9:00 alle ore 13:00. Non sono interessate le fasce orarie di garanzia del servizio.

Sono possibili ritardi, cancellazioni o variazioni sul servizio ferroviario Regionale e Suburbano sulle direttrici che coinvolgono la rete FerrovieNord Laveno/Varese/Como/Novara-Saronno-Milano; Asso/Mariano/Camnago-Seveso-Milano; Brescia-Iseo-Edolo. Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano P.ta Garibaldi – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Bellinzona”.

Attenzione: sono possibili ripercussioni anche per i treni delle linee suburbane che hanno percorso che ricade in parte sotto la rete FNM: “S1″ Saronno – Milano Passante – Lodi; “S2″ Mariano C. – Milano Passante – Milano Rogoredo; “S9″ Saronno – Seregno – Milano – Albairate; ” S13″ Milano Bovisa – Pavia.