Sconfitta indolore per la Varesina. 2-0 per la Lucchese

Prosegue la preparazione estiva della Varesina nel ritiro di Carpineti (Reggio Emilia), iniziato lo scorso 25 luglio, in vista dell’inizio della prossima stagione.

Nella giornata di ieri, giovedì 27 luglio, i ragazzi di mister Spilli hanno disputato un’amichevole di lusso con la Lucchese, la cui rincorsa alla Serie B la scorsa stagione è stata fermata dal Parma nei quarti di finale dei playoff. Con solo pochi giorni di lavoro alle spalle la Varesina non puntava certamente a fare risultato contro i ben più quotati rivali, ma il test-match serviva più che altro a mettere minuti nelle gambe ai giocatori e farli conoscere tra loro; rivoluzione totale tra un tempo e l’altro con ben 11 cambi.

Il club toscano allenato dall’ex Varese Giovanni Lopez non ha faticato ad imporsi per 2-0: le reti, una per tempo, sono state messe a segno al 23′ da De Vena (che imbeccato da un ottimo lancio di Capuano ha incrociato di sinistro alle spalle di Del Ventisette) e al 47′ da Russo con un bel destro dal limite dell’area che si è insaccato alla sinistra di Vaccarecci.

Ciononostante buona prestazione dei ragazzi della Varesina che hanno mostrato segni evidenti di crescita sia a livello individuale che collettivo. Miglioramenti che ovviamente Spilli non ha mancato di sottolineare a fine gara: “Siamo in ritiro da due giorni e non mi aspettavo così tanto; sono molto soddisfatto e devo fare i complimenti a tutti i ragazzi, anche ai giovani. Adesso pensiamo a lavorare duro consapevoli che partiamo da una buona base”.

LUCCHESE: Albertoni (1’ st Di Masi), Tavanti (15’ st Merlonghi), Bragadin (15’ st Costalli), Maini (1’ st Baroni, 32’ st Berrettini), Espeche (15’ st Isola), Capuano (15’ st Maini), Russo (15’ st D’Angelo), Mingazzini (1’ st Kuseta), De Vena (15’ st Bortolussi), Fanucchi (15’ st Nolè), Cardore (15’ st Damiani).

VARESINA pt: Del Ventisette, Tino, De Fazio, Milianti, Vittorini, Mira, Di Caro, Martinoia, Chiarabini, Giovio, Shiba

VARESINA st: Vaccarecci, Fatticcioni, Menga, Albizzati, Osuji, Ghidini, Giglio, Balconi, Broggi, Segalini, Mauceri.

Entrati a partita in corso: Cappelletti, Morello, Martedì