Scontro auto: lunghe code in via Gasparotto

via Morosini

Incidente questa mattina, martedì 11 luglio, poco prima delle 8 in via Gasparotto a Varese, all’incrocio con via Tasso. Un’auto e una moto si sono scontrate provocando il ferimento di un uomo di 43 anni trasportato all’ospedale di Varese in condizioni non gravi

Pesanti le ripercussioni sul traffico veicolare in uscita dalla città.