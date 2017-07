Scontro tra camion e furgone in via Europa

L'incidente nella mattinata di sabato 1 luglio in via Europa

Furgone e camion si sono scontrati in via Europa a Vedano Olona. Il violento scontro è avvenuto nella mattinata di sabato 1 luglio quando i due mezzi per cause ancora da chiarire sono entrati in collisione.

Una collisione a seguito della quale sul posto sono stati inviati i soccorsi in codice rosso: ambulanza, automedica e vigili del fuoco, oltre alla polizia locale per regolare il traffico.

Fortunatamente però le condizioni dell’uomo soccorso -un 37enne- sono migliori di quanto sembrassero inizialmente e così, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in ospedale in codice giallo.