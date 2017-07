Scontro tra un’auto e una moto sulla statale a Ghirla

Foto varie

Scontro tra un’auto e una moto sulla statale della Valganna, all’altezza di Ghirla. L’impatto fra i due mezzi è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 6 luglio, poco prima alle ore 17:30.

Sul osto sono intervenuti nel comune anche i vigili del fuoco con un’autopompa per mettere in sicurezza i veicoli e collaborare con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Nessun ferito sarebbe in gravi condizioni.