Scuola, investiti 278 mila euro

banco scuola terza

Un piano del diritto allo studio corposo quello approvato nell’ultima seduta del consiglio comunale a Maccagno con Pino e Veddasca. Ne ha dato notizia il sindaco Fabio Passera che in un post su facebook ne ha illustrato i contenuti.

«Oltre 278 mila euro investiti sulla formazione della scuola di ogni ordine.

Abbiamo previsto interventi per 65 mila euro per la nostra Scuola dell’Infanzia, 32,5 mila euro per la Scuola Primaria e 15,8 mila per la Scuola secondaria di primo grado.

Abbiamo voluto dare un segnale anche alle scuole superiori, Liceo e I.S.I.S.: non sono sul nostro territorio, ma oltre 40 nostri concittadini li frequentano e non ci sembra giusto che tutto debba ricadere sulle spalle del Comune di Luino», spiega Passera, aggiungendo un dato specifico di spesa sul tema dei trasporti scolastici, che «graveranno per 101,5 mila euro, e saranno gratuiti per l’utenza che già è penalizzata per essere lontana dal centro».

«La scuola e il sociale sono da sempre le stelle polari del mio impegno amministrativo – spiega il sindaco – . Da un lato c’è il benessere dei nostri ragazzi, che sono il nostro futuro e il futuro di questo paese.

Dall’altro, è impossibile per me non stare dalla parte dei più deboli e dei meno fortunati».

Tornando agli impegni di spesa, inalterato è rimasto il costo del buono pasto, a 3,50 euro e nonostante tutto la mensa costerà quasi 60 mila euro.

«Ovviamente da questo conto sono escluse le convenzioni con gli asili nido, quello privato di Pino e quello comunale di Germignaga – conclude Passera – . Poi in realtà le Scuole ci costano molto di più, e basti pensare a quanto spendiamo per il riscaldamento, l’energia elettrica, il telefono, le manutenzioni ordinarie e straordinarie che ogni anno mettiamo in campo per mantenere gli edifici sempre in perfetto stato di conservazione.

Anche qui si parla in valori che superano di gran lunga i 100 mila euro annui. Almeno.

Poi ci sono tutti gli altri servizi: il Consiglio Comunale dei Ragazzi, le Borse di Studio, Il Pedibus, la Festa degli Alberi e mille altre cose ancora».