Sea sceglie i servizi IT e il cloud di Ibm

Sea, gestore degli aeroporti di Malpensa e Linate, e IBM annunciano un accordo di servizi informatici, della durata di sette anni, per il consolidamento e la gestione dell’infrastruttura IT di SEA in un ambiente ibrido, integrato con il cloud di IBM.

Con la ridefinizione del settore travel & transportation, emergono nuove nicchie di mercato e nuovi concorrenti. Per potere rimanere competitivi, gli operatori aeroportuali devono raggiungere una maggiore agilità e tempi di risposta più rapidi utilizzando al meglio i servizi di information technology. Con questo accordo – che comprende i servizi di data center e di hosting, i servizi di gestione di sistemi IT e storage, i servizi di help desk e di gestione della sicurezza – SEA prevede di ottenere risparmi significativi nel corso dei prossimi sette anni.

La società SEA, che gestisce i principali aeroporti dell’Italia settentrionale – Milano Linate e Milano Malpensa – utilizzerà un’infrastruttura IT resiliente, basata su nuove tecnologie per il miglioramento dei livelli di servizio offerti e per poter operare con maggiore flessibilità.

«Negli ultimi anni SEA si è distinta per la propria capacità di offrire servizi innovativi e per i partner e clienti sempre più affidabili» spiega Luciano Carbone, Chief Corporate Officer di SEA. «Siamo comunque consapevoli del fatto che l’evoluzione della tecnologia richieda un impegno e un’attenzione continui al fine di mantenere gli standard di qualità più elevati in assoluto. Collaborando con IBM, abbiamo la certezza che non solo saremo in grado di realizzare le nostre iniziative strategiche, ma potremo addirittura superarle».