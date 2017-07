Secondo appuntamento con il “Maccagno Lake Festival”

Foto varie

Domenica 16 luglio alle ore 17 all’Auditorium comunale (via Pietro Valsecchi 23), secondo appuntamento (dei cinque in programma) con il “Maccagno Lake Festival”.

La danza da Vivaldi a Piazzolla è il titolo dello spettacolo in programma, durante il quale l’Orchestra da Camera “MusicArte” interpreterà le evoluzioni della danza dal settecento a oggi, concludendo con celebri tanghi argentini.

La rappresentazione vedrà la partecipazione di ballerini professionisti che eseguiranno delle coreografie sulle musiche degli ultimi brani eseguiti e di due solisti d’eccellenza.

Si tratta del violista Ivan Merlini, prima viola dei “Solisti Veneti” e dell’Orchestra Sinfonica di San Remo e la giovanissima violinista Giulia Rimonda, figlia d’arte e grandissimo talento emergente.

L’ingresso è libero.

«Se la prima serata è stata un vero e proprio successo», dice il Sindaco Fabio Passera, «sono curioso di vedere come risponderà il pubblico al secondo appuntamento con il nostro prestigioso Festival. Per noi, questo è un anno di sperimentazione, sia per i contenuti ma banalmente anche per la logistica. Ecco spiegata l’idea di uno spettacolo pomeridiano alle ore 17 che, per il nostro Auditorium, è una vera novità. Ci aspetta un programma di primissimo piano e di sicuro effetto scenico. L’Orchestra da Camera di “MusicArte”, i ballerini, i violinisti solisti. Un appuntamento imperdibile, dal quale ci aspettiamo un decisivo contributo dal pubblico, per rafforzare la nostra volontà di continuare nel solco di un progetto ambizioso ma del quale Maccagno con Pino e Veddasca sentiva davvero la mancanza».