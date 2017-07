Sei artisti espongono al “Salotto artistico”

Foto varie

Salotto Artistico – l’arte che cambia il tuo spazio, ovunque tu sia – così prende nome un nuovo concetto d’esposizione dal 15 al 23 luglio con il patrocinio del Comune di Cavaria con Premezzo in via Scipione Ronchetti n324.

Sei artisti espongono le loro opere attorno a quella che si può ben definire un’atmosfera dedita ad ogni genere d’arte, non escludendo quindi performance, area cultura, rinfresco, dialogo, esibizioni d’ogni genere, intrattenimento e interattività.

L’idea prende forma seguendo una filosofia che ha del magnetico, infatti, come una calamita, l’intenzione del Salotto Artistico non è quella di esporre arte in un luogo piuttosto che in un altro, la questione va ben oltre la materialità di una semplice esposizione: con il Salotto è l’Idea che fa da padrone, ovvero quella di muoversi con l’arte, attirando a s’è coloro i quali hanno anche la loro da dire nel vasto mondo dell’arte. Un viaggio, con Fabrizio Cattaneo, Giuseppe Mangiaracina, Luigi Verdesca, Paola Leonardi, Riccardo Del Vecchio e Carmen Sara Francocci, diversi nella tecnica ma simili nel pensiero di condividere l’arte, di muoverla, di sperimentarla, e di lasciare che apra le porte ad ogni genere di espressione.