Seicentomila patentati per le strade della provincia

Foto varie

Un esercito di automobilisti, formato da più uomini che donne, popola le strade della provincia di Varese.

Sono i numeri che si possono estrarre esplorando il database pubblicato in open data dal portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Un database che contiene l’elenco delle patenti di guida attive, cioè delle autorizzazioni amministrative alla guida di autoveicoli e motoveicoli, provenienti dall’archivio nazionale abilitati alla guida su strada gestito dalla Motorizzazione con i dati aggiornati al 26 maggio scorso.

In provincia di Varese sono per la precisione 607.186 i cittadini patentati dei quali 328mila uomini e 279mila donne. In media hanno quasi 50 anni, considerando che la fascia d’età con più patentati è quella tra i 40 e i 50 anni.

La patente in assoluto più diffusa è quella di tipo B, valida per la guida della macchina con 567.240 patentati. Seguono i patentati abilitati alla guida dei camion, ben 17.185, e quelli che possono guidare gli autobus: 6.060.

Per quanto riguarda i dati dei punti accumulati su ciascuna patente il valore media indica una cifra più che positiva. Complessivamente la media dei punti sulle patenti varesine è di 27,6, a parte da 21 punti su quelle dei giovani fino a 20 e fino ai 28 di media su tutte le altre.

Chiudiamo il focus sulle patenti varesine con un’analisi sugli stranieri alla guida di auto in provincia che sono ben 51mila. Dai dati risultano in maggior parte albanesi, con ben 6.329 patentati, seguiti da marocchini, svizzeri, romeni e francesi. tutti i dati sono consultabili nel grafico qui sotto.

LE PATENTI IN ITALIA

In Italia ci sono complessivamente 38.731.069 patenti attive. Tra le prime dieci Regioni per presenza di patenti, è in testa la Lombardia con 6,4 milioni di patenti pari al 16,64%, seguita dal Lazio con 3,7 milioni, pari al 9,67%. Terza la Campania con 3,3 milioni, pari all’8,65%. A seguire il Veneto con 3,3 milioni di patenti, la Sicilia, con 3,1 milioni, l’Emilia Romagna con 2,9 milioni, il Piemonte con 2,8, milioni, la Toscana con 2,49, la Puglia con 2,47 e la Calabria con 1,1 milioni di patenti attive.

Guardando alle fasce di età, il 58,23%, cioè oltre 22,5 milioni di patenti, appartiene a conducenti tra i 45 anni fino a oltre 65 anni. Circa il 19% dei conducenti è tra i 35 e i 44 anni, mentre sono il 14% le persone nella fascia tra i 25 e i 34 anni e al di sotto dei 25 anni figurano 870.682 persone, vale a dire l’8% del numero delle patenti totali.

Relativamente ai punti patente, sono più della metà (il 54,49%) le persone con il massimo di 30 punti, mentre si attesta al 43% il numero di persone che hanno tra i 29 e i 20 punti patente. Intorno al 2% il dato relativo a coloro i quali si ritrovano con punti tra 19 e 10 mentre risulta infinitesimale (0,24%) il dato di quelli con un numero esiguo, ossia tra 9 e zero, di punti sulla patente.