Semifinali Nazionali under 15: nulla da fare per la Busto Pallanuoto

Sfugge ancora una volta alla Busto Pallanuoto Renault Paglini il sogno di qualificarsi alle finali del campionato nazionale under 15, con la squadra guidata da mister Giulio Sartorello che nel concentramento di semifinale disputato a Palermo e che si è chiuso ieri, non riesce a centrare il pass per le Final Eight di Savona (che dal 3 al 6 agosto assegneranno il titolo italiano di categoria). Per il secondo anno consecutivo dunque la corsa della squadra vivaio della Sport Management si chiude in semifinale.

A raccontare l’avventura palermitana dei ragazzi di Busto Arsizio è proprio il tecnico della formazione under 15 della Busto Pallanuoto Giulio Sartorello che commenta: “Purtroppo siamo arrivati ultimi. Ci siamo scontrati contro realtà decisamente diverse, in un mondo che in Lombardia ci sogniamo, salvo alcuni casi. Fisicamente eravamo pronti, tecnicamente ci hanno schiacciati. Nello sport però non esistono errori, ma insegnamenti e per noi quella di Palermo è stata una super esperienza sia a livello emotivo sia pallanuotistico. A partire dall’accoglienza, per cui ringrazio di cuore il presidente Telimar Marcello Giliberti, a finire con il magnifico impianto di Palermo, posso dire che l’esperienza è stata positiva per i ragazzi”.

Proprio i padroni di casa con cinque vittorie in altrettante gare disputate centrano il primo posto e la qualificazione alle Final Eight tricolore insieme alla Rari Nantes Salerno seconda classificata del concentramento 4 di semifinale.

CLASSIFICA FINALE GIRONE 4 – PALERMO: Telimar Palermo 15, RN Salerno 12, Roma Vis Nova PN 9, Pescara N e PN 6, AN Puglia 3, Busto Pallanuoto Renault Paglini 0.

QUALIFICATE ALLE FINAL EIGHT DI SAVONA: Telimar Palermo-RN Salerno (1ª e 2ª classificata girone 4); RN Savona-RN Arecchi (1ª e 2ª girone 1); Zero 9Bogliasco 1951 (1ª e 2ª girone 2); CN Posillipo-Nuoto Catania (1ª e 2ª girone 3).

RISULTATI

RN Salerno-Busto Pallanuoto Renault Paglini 21-7

Busto Pallanuoto Renault Paglini-Pescara N e PN 10-14

An Puglia- Busto Pallanuoto Renault Paglini 8-7

Busto Pallanuoto Renault Paglini-Telimar Palermo 5-15

Roma Vis Nova PN- Busto Pallanuoto Renault Paglini 23-2