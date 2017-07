Seminari estivi al Centro Gulliver

centro gulliver varese don michele barban

Al via al Centro Gulliver di Varese i Seminari Estivi 2017. Nove incontri tra luglio e agosto che si svolgeranno tutti i martedì sera a partire dall’inizio di luglio per approfondire la relazione e le sue dinamiche. “Consapevolezza” è la parola chiave di quest’anno. Consapevolezza di sè, dei propri vissuti e delle proprie dinamiche relazionali, fino ad arrivare a riconoscere e comunicare i propri sentimenti e le proprie emozioni, accogliendo – perchè no – anche le proprie debolezze e fragilità. Sempre mettendosi in gioco. Allora si parlerà di sentimenti, di sensi di colpa, di meccanismi di difesa, di cura e guarigione e… molto altro ancora.

I mesi di luglio e agosto solitamente sono lasciati alla libera iniziativa personale per quanto riguarda la cura dei propri bisogni relazionali e psicologici. “Noi al Gulliver – dice don Michele Barban – siamo convinti che quando ci si trova in una situazione di sofferenza, difficilmente se ne esce da soli. Quella dei seminari estivi è quindi un’opportunità.”

L’idea dei seminari intende continuare un cammino iniziato ormai più di 15 anni fa e ripetuto ogni estate con successo. La notevole adesione degli anni scorsi fa ben pensare riguardo alla presente edizione. E’ un’opportunità riservata non solamente ai familiari degli Ospiti del Gulliver, ma a tutti coloro che desiderano andare oltre alla semplice conoscenza comune, interrogandosi e affrontando in modo personale questioni vitali e relazionali.

Ecco il programma:

04 Luglio “Progetto Uomo, la casa dei sentimenti. Conoscerli per poterli manifestare”

11 Luglio “Il senso di colpa: vissuto e conseguenze”

18 Luglio “ Tu solo ma non da solo: l’incontro con l’altro”

25 Luglio “La relazione di aiuto: l’importanza del confronto”

01 Agosto “Le diverse normalità”

08 Agosto “I bisogni e i meccanismi di difesa degli Ospiti Gulliver. Cambiamento consapevole o adattamento passivo?”

22 Agosto “Curare e/o guarire. Non si può sempre guarire, ma curare sì”

29 Agosto “Impatto emotivo della dipendenza nelle dinamiche relazionali familiari”

05 Settembre “Presentazione delle attività del Coinvolgimento Familiare Parallelo”

Tutti i seminari sono gratuiti ed aperti a tutti.

I seminari si terranno tutti i martedì di luglio e agosto, come da programma, dalle 18.30 alle 20.00 presso la Sala Carrozze del Centro Gulliver in via Albani 91 a Varese.

In più, tutti i martedì dalle ore 20.00 alle ore 21.00 si terrà il Gruppo Zero rivolto a tutte le persone il cui familiare o amico/a non ha ancora riconosciuto ed affrontato la propria dipendenza. E’ propedeutico ad un eventuale percorso terapeutico o di Comunità.