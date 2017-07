Serata coi negozi aperti: tutti gli eventi in programma

Dopo gli eventi annullati di settimana scorsa per il maltempo tornano le proposte del Distretto urbano del commercio per animare il centro in concomitanza con l’apertura dei negozi del giovedì sera. Evento clou della serata di oggi, giovedì 6 luglio, il concerto con la musica di Luciano Ligabue grazie alla cover band tributo “Da zero a Liga” che si terrà a partire dalle 21,30 in piazza Libertà. All’evento proposto dal Duc se ne aggiungeranno altre proposte dalle diverse attività commerciali.

In piazza Schuster ad esempio ci saranno esibizioni di tango, in vicolo Pozzetto con i Frati Birraioli musica e karaoke, giochi per bimbi e carretto di gelati old style e in via Mazzini musica dal vivo. Conclude il calendario in corso italia la Saronno Point con wurstel e crauti.

Anche questa settimana saranno in vigore le misure straordinarie per il ritiro a domicilio delle diverse frazioni della raccolta differenziata per evitare che nel corso della serata ci siano sacchi della spazzatura esposti per le strade del centro.