Serata di prevenzione contro le truffe al centro anziani

Una serata per apprendere nozioni e consigli per evitare il fenomeno delle truffe alle fasce più deboli. Il Comune di Angera ha organizzato l’incontro per venerdì 28 luglio alle ore 21 presso il centro anziani. Interverranno il sindaco Alessandro Molgora, e il personale di carabinieri e polizia.