Sette migranti sul palcoscenico del Teatro Periferico

Sabato 8 luglio, al Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, andrà in scena “Con me in Paradiso” uno spettacolo teatrale nato dalla collaborazione tra Associazione Teatro Periferico e Cooperativa sociale Agrisol.

A recitare, sotto la regia di Paola Manfredi, saranno sette richiedenti asilo ospiti della comunità di Laveno Mombello provenienti da Senegal, Guinea Conakry e Niger, insieme a Dario Villa e Loredana Troschel, attori di Teatro Periferico. «L’esperienza nasce da un laboratorio teatrale iniziato nell’estate del 2016 – racconta Dario Villa – quando decidemmo di fare un breve laboratorio di teatro con i richiedenti asilo della cooperativa sociale Agrisol. Doveva rimanere un’esperienza circoscritta, ma poi accadde che, proprio in quel periodo, Mario Bianchi ci offrì la possibilità di mettere in scena un suo testo inedito e ci venne l’idea di farlo coinvolgendo proprio quei ragazzi».

Il copione del drammaturgo e critico teatrale Mario Bianchi vede come protagonisti un uomo bianco, padrone di un’ex fabbrica, e un extracomunitario nell’atto di nascondersi, perché entrambi ricercati dalla polizia. I due novelli “ladroni” a un certo punto si ritrovano a tu per tu con un personaggio che non riconoscono: è Gesù, anch’egli in fuga da una folla inferocita.

Il testo originale, in accordo con l’autore, è stato rielaborato da Dario Villa inserendo elementi di vita vissuta dei migranti e diversi aneddoti registrati durante i mesi di prova quando, oltre al lavoro in sala, il gruppo si è trovato a condividere molti momenti conviviali. Nulla di ciò che accade nello spettacolo è stato inventato: dubbi, ragionamenti, accese discussioni sulla religione scherzose prese in giro tra attori, regista e educatori della cooperativa… Tutto è entrato a far parte della drammaturgia.

“Con me in paradiso”, così, è diventato il racconto del making of dello spettacolo ovvero dell’incontro avvenuto tra la compagnia teatrale e i migranti, e del percorso fatto insieme per la costruzione della pièce.

La replica di sabato sera, al Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, alle ore 21.00, sarà seguita dall’incontro con Matteo Cuartella “LeMat”, cantastorie che racconterà il suo viaggio di nove giorni in Libano, fatto con la giornalista Sara Manisera per raccogliere interviste, storie e canti. Anche il debutto di venerdì 7 luglio, ad Osnago (Lc), all’interno del Giardino delle Esperidi Festival, rassegna di teatro, musica, danza, poesia nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza, vede una partecipazione straordinaria: la Dual Band, compagnia di teatro e musica, che canterà l’ultimo coro della Passione di San Matteo, di J.S. Bach.

Il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia (Va) si trova in Via IV Novembre, 4. Orario spettacoli: sabato sera ore 21.00. Biglietti 7- 5 euro. Informazioni e prenotazioni: 3341185848 – 3386020892 – info@teatroperiferico.it – www.teatroperiferico.it

Con me in Paradiso

Testo di Mario Bianchi

Drammaturgia di Dario Villa

Regia di Paola Manfredi

in collaborazione con Agrisol Società Cooperativa Sociale

Con: Abdoulaye B., Adama D., Dario Villa, Loredana Troschel, Mauro D., Michael I., Mouhammad B., Siaka K.

REPLICHE

Ven 7 luglio – ore 21:00

Festival Il giardino delle Esperidi

Piazza Vittorio Emanuele II

Osnago (LC) – intero € 12 | ridotto € 10 (under 26, over 65, soci ARCI, clienti ACEL)

Sab 8 luglio – ore 21:00

Teatro Comunale

Via IV novembre, 4

Cassano Valcuvia (VA)

intero € 7 | ridotto € 5 (under 18, over 65)