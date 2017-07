Sfilano i bersaglieri sulle note della Fanfara

Gallarate

Grande festa per i Bersaglieri a Lonate Pozzolo, con il raduno dei “fanti con le piume” in occasione del cinquantesimo della Fanfara Tramonti-Crosta.

Un appuntamento preparato con cura dai bersaglieri locatesi e che non ha tradito le attese, per la curiosità suscitata dalle formazioni musicali richiamate per l’occasione, con diverse Fanfare che hanno affiancato quella di casa.

La “Tramonti-Crosta” ha introdotto gli appuntamenti già venerdì (con il concerto all’area feste della Pro Loco, coinvolta attivamente) ma il vero clou è stato domenica, con la sfilata per le vie del paese delle diverse formazioni, del curioso “capellone bersaglieresco” di Busto Arsizio, con i fanti celeri che marciavano in bicicletta, con le divise storiche. Due i cuori della manifestazione: prima al Parco delle Rimembranze – l’ex cimitero che raccoglie i monumenti ai caduti e una serie di altri monumenti militari – con l’omaggio ai locatesi caduti nelle guerre, in terra, in mare e in cielo. Poi, la sfilata per le vie del paese fino a piazza Sant’Ambrogio, “la” piazza di Lonate.