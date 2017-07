Si cercano volontari per l’Alzheimer Fest

Foto varie

Un contro pubblico per coinvolgere i cittadini in occasione dell’Alzheimer Fest, previsto per l’inizio di settembre.

L’appuntamento è per mercoledì 5 luglio alle 20.30 in biblioteca a Gavirate.

COS’E’ ALZHEIMER FEST

Si tratta di una festa con tanti eventi, spettacoli, danze, incontri, concerti.

Dove sarà Alzheimer Fest: sul lungolago a Gavirate, ci saranno molti gazebo ma non sarà un mercatino perché non si venderanno oggetti, non si raccoglieranno soldi ma si offriranno occasioni di convivialità e di condivisione. Sono occasioni pensate non solo ma soprattutto per malati di Alzheimer e per i loro caregiver.

Perché si farà festa: perché si vuol vedere chi è malato sorridere insieme con il suo familiare e con il suo curante, perché si vuole includere e porre fine all’isolamento e alla solitudine di chi ha a che fare con il disorientamento e la smemoratezza della malattia di Alzheimer.

Perché c’è bisogno di volontari, tanti:

-per costruire e gestire una logistica complessa,

-per accogliere e accompagnare durante i tre giorni di festa chi arriva, da vicino e da lontano

-per condividere in sicurezza e serenità la prima Alzheimer Fest nazionale.

Cosa faranno in concreto i volontari: tante cose, anche molto diverse e tutte ugualmente importanti, tutti i volontari però, anche chi non si occuperà direttamente di malati, dovranno fare un breve incontro di formazione per conoscere le caratteristiche e le esigenze dei malati e dei loro caregivers.

Queste le principali mansioni:

*accoglienza in hotel

*accoglienza in loco

*informazione

*vendita gadget

*accompagnamento

*guida navette

*accudimento/sollievo

*assistenza pasti

*sorveglianza

*presenza agli stand

*deflusso degli ospiti

Per quanto tempo: è possibile dare il proprio tempo per uno o più giorni, per mezze giornate; ci saranno dei coordinatori per settore e un coordinatore generale.

Quando e come dare la propria disponibilità: utilizzando la mail “progetto.rughe@gmail.com, o telefonando al n.3279338679 (Grazia)