Si ribalta e rimane incastrata, la salvano i vigili del fuoco

Alla fine solo le cesoie idrauliche dei vigili del fuoco sono riuscite a liberare la diciannovenne rimasta incastrata la notte scorsa nella sua auto.

L’incidente stradale è avvenuto oggi, 21 luglio, poco prima delle 3 in via Goffredo Mameli a Germignaga, la strada nel centro del paese che porta verso il lungolago.

E qui, per cause ancora in fase di accertamento, la conducente dopo aver urtato un automezzo in sosta, ha perso il controllo del proprio veicolo, ribaltandosi sulla sede stradale e rimanendo incastrata nell’abitacolo.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno estratto la ragazza mediate l’utilizzo di cesoia/divaricatore, messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere la giovane.

Il teatro dell’incidente è stato raggiunto da un’automedica e un’ambulanza che hanno immobilizzato la ragazza, trasportata in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.