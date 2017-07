Si ribaltano con l’auto feriti tre ventenni

ambulanza ambulanze incidente stradale notte 118 notturno notturna

Incidente stradale la notte scorsa a Sesto Calende in via Piave quando un’auto si è ribaltata per cause ancora in via di accertamento (immagine di repertorio).

Tre le persone ferite, tutti ragazzi e tutti giovanissimi: 21, 23 e 24 anni.

Sul posto, da poco passata la mezzanotte hanno operato due ambulanze, i ragazzi sono finiti all’ospedale in codice giallo e verde. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Gallarate.