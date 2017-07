Si ribella ai carabinieri durante il controllo, denunciato

Immagini di carabinieri

Un controllo stradale degenera in un momento di tensione a Ferno, nella notte tra sabato 15 e domenica 16 luglio. Un 25enne marocchino è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre un 45enne che era con lui è finito nei guai perché era alla guida senza patente.

L’episodio è avvenuto a Ferno in via Marconi. I carabinieri della Stazione di Lonate Pozzolo hanno fermato un’auto su cui viaggiavano i due, entrambi cittadini marocchini. Il passeggero 25enne, che secondo i militari era in stato di alterazione psicofisica, ha prima insultato e poi minacciato gli uomini in divisa. Subito dopo, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, il 25enne si è lanciato contro un muro vicino, sbattendo violentemente la testa più volte, in un atto di autolesionismo.

I carabinieri l’hanno poi immobilizzato. Un’ambulanza è intervenuta in posto (le prime notizie parlavano di una rissa) e il 25enne è stato poi portato in ospedale a Gallarate, dove è stata constatata una lesione occipitale (senza sutura). Il giovane è stato denunciato per resistenza ed è stato anche segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti: è stato infatti trovato in possesso di un po’ di marijuana (quantità comunque compatibile con il consumo individuale).

E il 45enne alla guida? Disoccupato e pregiudicato, residente a Samarate, è stato denunciato appunto per guida senza patente. Gli era già stata revocata in passato.