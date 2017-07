Si ritira Adriano Malori, il “principino” di Varese2008

adriano malori ciclismo

Se Alessandro Ballan fu il re dell’edizione dei Mondiali di ciclismo disputati a Varese nel 2008 (con la sua medaglia d’oro nella corsa su strada), Adriano Malori si può considerare il “principe” di quella settimana magica.

Il corridore parmigiano, allora 20enne, fu il primo campione del mondo di Varese2008: martedì 23 settembre dominò la gara a cronometro degli under 23, la prima prova iridata della rassegna, mettendosi al collo un oro che lo consacrava come astro nascente della specialità contro il tempo.

Oggi, nove anni dopo, Malori ha deciso di dire addio al ciclismo agonistico: una scelta che dispiace (a 29 anni avrebbe davanti a sé ancora diverse stagioni da protagonista) ma sulla quale pesa il terribile incidente occorso ad Adriano all’inizio del 2016. In Argentina, al Tour de San Luis, Malori cadde rovinosamente e finì addirittura in coma, antipasto di una lunga riabilitazione al termine della quale il corridore riuscì anche a tornare in sella.

Ma i postumi di quell’avvenimento (e una successiva caduta alla Milano-Torino: clavicola rotta) lo hanno portato a dire addio alle gare. Malori ha già iniziato a frequentare i corsi federali: lo rivedremo presto al volante di qualche ammiraglia.

La sua carriera in sella, relativamente breve, è stata tutt’altro che anonima: quindici vittorie da professionista con le maglie di Lampre e Movistar, tre titoli italiani assoluti contro il tempo, un giorno in maglia rosa, uno splendido argento ai Mondiali nel 2015 a cronometro, in una specialità storicamente avversa ai colori azzurri. E quella giornata magica delle “Bettole”, nel 2008, quando a completare la festa spuntò lo striscione “Malori come Varenne” portato dai suoi tifosi all’interno dell’ippodromo varesino.