Si riunisce la Giunta: il 9 e 10 settembre torna la Mostra Zootecnica

fiera zootecnica tradate

Torna la Mostra Zootecnica. Lo ha deciso la Giunta guidata dal sindaco Dario Galli che si è riunita per la prima volta lunedì 17 luglio e che ha deliberato, come primo atto, il ritorno della mostra cittadina, che giunge così alla 32esima edizione. L’iniziativa si svolgerà il 9 e 10 settembre e tornerà ad occupare gli spazi di via Roma e del centro sportivo, come avveniva in passato.

Tanti gli eventi e le attività che saranno organizzate, con il supporto di diverse realtà: oltre agli allevatori locali, collaboreranno all’organizzazione l’Associazione Provinciale Allevatori per il concorso Razze Piemontesi iscritte all’Albo Genealogico, la Pro Loco cittadina per gli allestimenti e logistica e altre Associazioni di categoria. Le iniziativa che saranno organizzate: Mostra mercato dell’agricoltura e prodotti locali; stands delle Associazioni; laboratori; esposizione di animali da cortile e bovini di razza piemontese; spettacoli equestri.

Il tutto si svolgerà con una copertura economica di circa 50mila euro, a cui si aggiungeranno le entrate per la pubblicità o l’occupazione degli stand. Una mostra che, quindi, sarà organizzata a tempo di record, considerando soprattutto il periodo estivo. Il ripristino della mostra Zootecnica rientrava nel programma elettorale del sindaco Galli e di tutta la coalizione di centrodestra.