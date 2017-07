“Siamo scappati nella notte”i testimoni varesini del terremoto

terremoto kos luglio 2017

Anche molti varesini hanno sentito il fortissimo terremoto che si è sviluppato ieri notte tra la Turchia e la Grecia. La scossa, di 6,7 gradi, si è verificata trenta minuti dopo la mezzanotte (ora italiana) .

«Noi siamo a Symi, un’ isoletta di fronte a Rodi, poco distante da Kos e di fronte alle coste turche, che vediamo – racconta una coppia di Busto Arsizio, in vacanza in quelle zone – Era l’una e mezza di notte qui, mezzanotte e mezza da voi. Ero sveglia, stavo vedendo uno special di Paolo Conte in camera, mentre mio marito dormiva già. A un certo punto ha tremato tutto: non ho mai sentito un terremoto per davvero, ed è stata per me una scossa molto forte, impressionante. Ho svegliato mio marito, che ha aperto la finestra e visto persone che uscivano dalle stanze, così siamo usciti anche noi. A pensarci bene non è stata una grande idea, perchè il pericolo arriva anche dal mare, è lo tsunami che ne segue: ma qui non è successo niente di speciale, solo un’onda un po’ più grossa del solito».

Anna è molto social, cosi le informazioni su quello che stava succedendo le ha cercate sul cellulare: «La prima cosa che ho guardato è stato twitter, ma all’inizio era tutto scritto in turco e non aiutava. Poi mi sono accorta che trending topic era #turchia, e ho seguito quello. Mio marito inoltre ha nel telefono un app che da notizia dei terremoti (INVG, l’app dell’Istituto Italiano di vulcanologia, NDR) l’ha attivata e ha visto anche l’esistenza di scosse d’assestamento sui 2-3 gradi scala richter, ma quelle non le abbiamo sentite».

Ora però la coppia cerca di ricominciare la giornata normalmente, anche perchè: «E’ il nostro ultimo giorno di vacanza». Una vacanza che non dimenticheranno sicuramente mai più.