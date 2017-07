Siccità e temporali flagellano l’agricoltura, Coldiretti: “Usiamo le cave come riserve idriche”

Foto varie

Caldo e siccità stanno producendo un risvolto negativo anche sull’economia agricola del Varesotto. Lo sostiene la Coldiretti Varese, che è l’associazione di rappresentanza degli agricoltori, spiegando di aver fatto un monitoraggio sulla produzione di mais, foraggio e sull’allevamento di animali in provincia.

Secondo proprio stime Coldiretti dice che la produzione di mais potrebbe subire un calo del 20% sul totale determinato da siccità ma anche dai forti temporali che arrivano all’improvviso e danneggiano il raccolto: «Se la situazione climatica dovesse continuare ad essere così disastrosa — afferma il presidente di Coldiretti Varese, Fernando Fiori — i danni al mais aumenterebbero vertiginosamente».

I problemi secondo l’associazione di rappresentanza varesina non riguardano solo mais, anche il foraggio animale — continua la Coldiretti Varese — risente della sistematica assenza di piogge: in provincia, infatti, si è registrato un calo di resa del primo taglio dei prati a foraggio del 30%, mentre sul secondo taglio anche del 50%, con ricadute sull’allevamento. A testimoniarlo, Paolo Zanotti, allevatore di Casciago: «Il caldo afoso delle ultime settimane ha ridotto la produzione di foraggio, in alcuni casi anche del 40% sul primo taglio, che è quello con cui si riempiono le stalle, con il rischio di avere difficoltà nel nutrire i nostri animali».

«Occorrono misure efficaci e durature nel tempo — conclude Fiori — per affrontare un’emergenza che ormai ha perso il suo carattere di straordinarietà, come quella dei cambiamenti climatici che stiamo vivendo. La Coldiretti si sta battendo sul tema, e propone anche possibili soluzioni: come l’uso razionale di acqua, e la realizzazione di un piano che preveda l’utilizzo delle cave dismesse, che nella sola Lombardia sono 2.891, come riserva idrica».