Sicurezza: contributi dal Comune per chi installa l’allarme in casa

telecamere controllo

Contributi a fondo perduto per chi aumenta la sicurezza della propria abitazione con sistemi di videosorveglianza, impianti di allarme e sistemi antieffrazione.

La proposta, discussa ed approvata nell’ultima seduta del consiglio comunale di Vedano Olona, è nata da una mozione a firma del vice-sindaco con delega alla Sicurezza, Vincenzo Orlandino del gruppo di maggioranza Vedano Viva.

Per aumentare la sicurezza della comunità, verrà costituito un fondo con una dotazione economica per incrementare il numero di abitazioni private dotate di sistemi di sicurezza grazie all’erogazione di contributi a fondo perduto. Gli interventi che beneficeranno del fondo riguarderanno sistemi di videosorveglianza, impianti di allarme e antieffrazione.

L’iniziativa, che ha visto il solo voto contrario di un gruppo di minoranza, prevede la redazione di un bando pubblico che definirà le modalità ed i requisiti di partecipazione per l’0ttenimento dei contributi. Nel testo della mozione è previsto anche il coinvolgimento di operatori del settore che saranno invitati a presentare offerte di prodotti e servizi prima dell’apertura del bando, in modo da favorire risparmi e servizi di qualità.

“Questa iniziativa – spiega una nota del gruppo di maggioranza – va ad aggiungersi all’impegno che Vedano Viva ha fin qui profuso a favore della sicurezza a 360 gradi, con investimenti sul rinnovo totale del sistema di videosorveglianza, il posizionamento di un primo varco di monitoraggio degli accessi sul territorio, il rifacimento completo della rete di trasmissione di dati ed immagini in centrale operativa, la partecipazione attiva al tavolo sicurezza di zona indetto dal Prefetto di Varese insieme ai comuni di Lozza e Malnate, materiale e incontri formativi sulla sicurezza nonché il coordinamento delle vie con il Controllo di Vicinato, il cui numero è sempre più in crescita”.

Tra le nuove misure proposte dall’amministrazione sul fronte sicurezza, anche un progetto sperimentale che prenderà il via nei prossimi giorni e proseguirà sino a fine anno, che prevede il rafforzamento dell’organico con due agenti di polizia locale che saranno dedicati al controllo ed al pattugliamento del territorio. Un progetto per garantire maggiore presenza in strada e aumentare il livello di sicurezza.

“Siamo convinti – conclude la nota di Vedano Viva – che l’implementazione di più azioni sul tema sicurezza sia il metodo migliore per ottenere risultati concreti, le strumentalizzazioni e le chiacchiere le lasciamo ad altri”.