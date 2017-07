Siete pronti per “Corri a Venegono…”?

Venegono Superiore - Corri a Venegono 2017

Sale l’attesa per la quarta edizione di “Corri a Venegono…”, in programma questa sera, sabato 29 luglio, alle 20.00 a Venegono Superiore.

Il ritrovo per partecipare alla gara podistica non competitiva aperta a tutti di km 7,2 è alle 18 al Parco Pratone di via Pasubio. Alle 20 il via alla gara, e alle 21 la premiazione.

Gli organizzatori ricordano che la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo e che ci si può iscrivere direttamente al Pratone fino a 5 minuti prima del via.

All’arrivo è garantito pe tutti un ricco e gustoso Pasta Party offerto dal Gruppo Alpini di Venegono Superiore nella struttura coperta attrezzata. Per tutti i partecipanti, inoltre, medaglia ricordo e una bottiglia di ottimo vino.

La gara si svolgerà in un percorso spettacolare che attraversa uno storico castello medioevale per poi snodarsi nel fresco verde del Parco Pineta.

Verranno premiati i primi 7 uomini e le prime 7 donne e il primo alpino che arriverà al traguardo.

Quota di iscrizione alla gara: euro 10, con la possibilità di deposito borse e chiavi custodito.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 347 6826021.

Seguite la manifestazione sulla pagina Facebook.