Sindaco e Protezione civile al casello: “Automobilisti guidate con prudenza”

A quanti hanno scelto la giornata di oggi per partire alla volta delle tanto agognate vacanze non sarà sfuggito quel gruppo di uomini e donne in divisa che al casello di Gallarate dispensavano sorrisi e consigli agli automobilisti. Chissà che oltre agli auguri – che fanno sempre piacere – anche quel “quando sei stanco, fermati” o “non distrarti” non abbia davvero salvato qualche vita, risuonando al momento giusto come un ritornello, nella mente di chi stava guidando. L’iniziativa era proprio questa: sensibilizzare sul tema della guida sicura.

Tra i volontari anche il sindaco di Cassano Magnago, Nicola Poliseno, che così commenta su facebook: «Nella giornata di primo esodo estivo, con molte famiglie in viaggio per le meritate vacanze, la nostra Città come l’anno scorso si è posizionata al casello autostradale di Gallarate per raccomandare attenzione alla guida…».

«Un modo semplice per augurare buon viaggio e sottolineare l’importanza di guidare bene e fare sempre molta attenzione. Guidate piano, no cellulari, no distrazioni! Grazie Mille alla nostra ProCiv per la preziosa collaborazione».