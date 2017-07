Soccorso alpino, è Luca Vitali il nuovo delegato della XIX delegazione

Foto varie

La XIX Delegazione Lariana ha eletto il nuovo responsabile di zona: è Luca Vitali, lecchese, 44 anni, tecnico di soccorso alpino (Te.S.A.), iscritto nella Stazione di Lecco, di cui è stato vice Capostazione.

Il Consiglio di Zona si è espresso a maggioranza per la sua elezione, resasi necessaria dopo la scomparsa improvvisa del Delegato precedente, Gian Attilio Beltrami, in un incidente sul Mont Dolent, in Val d’Aosta.

Il nuovo Delegato avrà la responsabilità di coordinare gli interventi di soccorso alpino nelle province di Lecco, Como, Varese e Pavia, con sette Stazioni (Dongo, Lecco, Lario Occidentale – Ceresio, Pavia Oltrepo, Triangolo Lariano, Valsassina – Valvarrone e Varese).

La XIX Delegazione Lariana è una delle più ampie a livello nazionale, con 225 soccorritori, e ogni anno gestisce in media circa 300 interventi. Al nuovo Delegato, Luca Vitali, l’augurio di buon lavoro.