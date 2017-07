Socrem: “44 progetti per il Giardino delle Rimembranze”

Foto varie

Il concorso di idee per la realizzazione di un “Giardino delle Rimembranze” presso il cimitero civico di Varese Belforte, lanciato da So.Crem Varese in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Varese, ha registrato la partecipazione di ben 44 progetti di professionisti provenienti da varie parti d’Italia.

La Commissione giudicatrice composta da due membri di So.crem e da un architetto del Comune di Varese, ha esaminato tutti i progetti nel corso di 17 sedute ed ha stilato la graduatoria in base ai criteri ed ai punteggi stabiliti dal “bando” emanato nel dicembre dello scorso anno.

Tutti i progetti sono risultati di interessante qualità progettuale ed hanno sviluppato idee per la realizzazione di un giardino su un area di circa 4.000 mq adiacente al cimitero civico di Belforte.

Nel giardino sarà possibile effettuare la dispersione delle ceneri e saranno altresì collocate 200 cellette cinerarie per la usuale conservazione delle urne cinerarie.

La pratica cremazionista nella città di Varese ha superato il 60 % di adesioni sul totale dei decessi. È quindi importante disporre di un giardino per la dispersione così come prevede la legge regionale lombarda.

La spesa massima per la realizzazione del giardino e delle cellette è stata ipotizzata in € 300.000.

I primi tre progetti riceveranno premi da parte della So.Crem per un totale di € 10.000 (al primo € 5.000, al secondo € 3.000 ed al terzo € 2.000). Tali progetti saranno donati al Comune di Varese che potrà utilizzarli per la realizzazione dell’opera.

Lunedì 24 luglio 2017, alle ore 11.00, presso la Sala Giunta del Comune di Varese, la Commissione provvederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi contenenti i nominativi dei progettisti, a verificarli e ad abbinare quelli conformi agli elaborati già esaminati e valutati.

Il bando prevedeva infatti la consegna degli elaborati in due plichi separati ed anonimi, uno contenente l’idea progettuale, l’altro la documentazione con il nome ed i requisiti del professionista ed ai plichi è stato assegnato un numero progressivo di protocollo.

Le modalità di valutazione ed assegnazione dei punteggi, ancorché So.Crem non ne avesse alcun obbligo, sono state mutuate dalle procedure adottate dalla pubblica amministrazione, in modo da consentire alla Commissione di procedere all’esame e alla valutazione delle proposte nelle migliori condizioni di obiettività. Nel segno della massima trasparenza ed imparzialità del suo operato, la Commissione ha altresì deciso di procedere all’apertura dei plichi contenenti i nominativi dei partecipanti in seduta pubblica.

I migliori progetti saranno esposti, in occasione della consegna dei premi, presso il Salone Estense del Comune di Varese nel prossimo mese di ottobre.

So.Crem – Varese