Sofia Monza campionessa d’Europa

Sofia Monza, palleggiatrice del settore giovanile della UYBA Volley, si è laureata campionessa d’Europa con la nazionale Under 16. Grazie alla vittoria per 3-0 in finale sulla Russia, l’Italia sale dunque sul gradino continentale più alto, guidata da una delle registe più promettenti di tutto il panorama nazionale.

Grande la soddisfazione della società e del presidente Giuseppe Pirola: “I complimenti vanno a tutto lo staff e alle ragazze di questa Under 16, ma soprattutto alla nostra Sofia Monza, che mi rende orgoglioso e sempre più convinto che il percorso che abbiamo intrapreso con il settore giovanile sia quello giusto. Dobbiamo coltivare i nostri talenti e credere che possano arrivare in alto, fino a calcare i palcoscenici più importanti. Il successo di Sofia Monza dimostra proprio questo: solo applausi per lei!”