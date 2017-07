Sono iniziati i saldi estivi

Foto varie

Sabato 1 luglio partono ufficialmente in tutta Italia i saldi estivi. Un appuntamento atteso dai clienti nella speranza di riempire il guardaroba per tutta l’estate e dai negozianti per far quadrare i conti dello shopping all’inizio della nuova stagione.

Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l’acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo circa 230 euro per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro.