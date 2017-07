Stefano Chiodaroli, attore originario di Albizzate, si è esibito domenica 23 luglio in Piazza Libertà, nell’ambito della manifestazione “Cabrolet”, quattro serate all’insegna del divertimento, organizzate dal Distretto Urbano del Commercio in collaborazione con la Pro Loco e in concomitanza con i festeggiamenti per la festa patronale di San Cristoforo.

Galleria fotografica Stefano Chiodaroli a Gallarate 4 di 10

“Sono rimasti solo i grissini” è il titolo della serata in cui Chiodaroli ha interpretato alcuni dei suoi personaggi più famosi e in particolare il Panettiere, grazie al quale è divenuto famoso e che ha origine proprio nella città di Gallarate: «Quando lavoravo da un grossista della zona ogni giorno veniva da noi il signor Mattaini che con i suoi modi di fare e le sue espressioni ci faceva sempre morire dal ridere. Mi ha dato i colori per dipingere il personaggio e questa sera possiamo dire che il panettiere è tornato a casa».

Grande successo per la serata che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso, con l’attore che al termine dello spettacolo si è fermato a fare delle fotografie con i suoi sostenitori.