Sophia, la giovanissima pianista varesina che conquista con le note

Sophia, la giovanissima pianista varesina.

Sophia Zanoletti lo scorso 17 giugno alle ore 21.00 si è esibita in Concerto nella splendida cornice del Castello di Urgnano (BG) in occasione del 70° anniversario della nascita dello scultore Giò Locatelli.

La giovanissima pianista, nata a Varese il 1 dicembre 2001, allieva dei Maestri Giuseppe Merli e Irene Veneziano, che il 14 maggio ha vinto il I° Concorso Musicale per giovani musicisti “Giò Locatelli” a Busto Garolfo (MI), ha proposto un repertorio classico con musiche di Scarlatti, Rachmaninoff e Villa-Lobos riscuotendo successo di pubblico.

Dopo essersi distinta in Concorsi Nazionali ed Internazionali ottenendo diversi premi e riconoscimenti, la quindicenne di Caronno Varesino, recentemente, ha ricevuto un premio speciale in ricordo della Prof.ssa Palmira Codevilla Passoni, per aver ottenuto due premi assoluti con il massimo punteggio e lode alla XII edizione del Concorso di Musica “Città di Tradate”.

Sophia, che dall’età di sei anni si esibisce come solista e in formazione di musica da camera in numerose iniziative e prestigiose rassegne musicali, conferma il suo talento e la sua passione per la musica distinguendosi per la sua intensa musicalità ricca di raffinate sfumature.