Sorpreso con la cocaina in auto, in manette spacciatore

dav

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Saronno hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, un marocchino di 31 anni, irregolare sul territorio nazionale.

Nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, la pattuglia operante, transitando per via Grieg del Comune di Saronno, all’interno di un parcheggio ha notato un’autovettura di media cilindrata in sosta, con all’interno un soggetto già conosciuto per precedenti penali. Per evitarne la fuga si sono accostati allo sportello lato guida e, subito dopo i due carabinieri hanno proceduto al controllo dell’uomo, che come previsto si è mostrato da subito insofferente all’azione energica degli operanti.

La prima conferma al sospetto nato è arrivata nel momento in cui il 31enne, per esibire il suo documento d’identità, ha aperto il portafogli, mettendo in mostra un cospicuo numero di banconote. A quel punto è stata eseguita un’accurata perquisizione veicolare e personale a carico dello straniero, che in pochi minuti ha fornito esiti positivi. All’interno del pannello dello sportello anteriore del veicolo, i militari hanno rinvenuto un sacchetto in cellophane contenente un pezzo di cocaina del peso di 60 grammi.

Dichiarato in arresto, il marocchino è stato successivamente accompagnato presso l’abitazione in cui dimorava, all’interno della quale è stato ritrovato ulteriore materiale ritenuto utile a ricostruire l’attività di spaccio. Il denaro ammontante ad euro 470,00 e la cocaina sono stati sottoposti a sequestro, mentre il 31enne è stato trattenuto in stato di arresto a disposizione del magistrato per il successivo rito direttissimo cui verrà sottoposto.