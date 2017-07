Sosta gratuita per mezz’ora e più parcheggi, accordo fra Comune e commercianti

Varese parcheggi

Sosta, manifestazioni e Tari al centro dell’incontro fra il Comune di Varese e l’associazione dei commercianti. Presenti il sindaco Davide Galimberti, l’assessore allo Sviluppo Economico Ivana Perusin e il presidente di Ascom Giorgio Angelucci, affiancato dal Fiduciario cittadino Marco Parravicini e dal direttore Roberto Tanzi.

Sul piano parcheggi, “le parti – spiegano i commercianti in una nota – hanno convenuto sulla necessità di individuare, in tempi brevi, un congruo numero di stalli di sosta gratuiti regolati da disco orario per un tempo massimo di mezz’ora, per favorire le commissioni veloci in negozi e uffici. Ma la vera svolta in tema di mobilità veicolare si sta realizzando mediante la creazione di nuovi parcheggi satellite collocati in zone adiacenti il centro cittadino. Un primo esempio, è l’apertura della nuova area di sosta di fianco al teatro Apollonio, a cui a breve seguirà il posteggio di Giubiano, a ridosso delle stazioni, entro un anno il via ai lavori di ampliamento del posteggio di Via Sempione e, più avanti, la riqualificazione del comparto stazioni con nuovi posteggi a disposizione”.

Affrontato anche il tema degli “eventi e manifestazioni che – continua la nota -, da opportunità per migliorare l’attrattività della città, non devono diventare una minaccia per gli operatori commerciali. A tal fine, si è condivisa la necessità di pianificare insieme alle Associazioni di categoria gli aspetti logistici e viabilistici di tutte le manifestazioni che possono avere un impatto sul traffico e sulla sosta veicolare, in modo da limitare al massimo le negatività che ricadono sulla circolazione di mezzi e persone, soprattutto nelle giornate del sabato e durante il periodo natalizio”.

In tema di sicurezza, secondo i comemrcianti è “necessario continuare nell’azione di miglioramento della percezione di sicurezza da parte di cittadini e visitatori, attraverso una maggiore frequenza del pattugliamento a piedi nelle vie della città e il collegamento diretto tra Comando di Polizia Locale e operatori commerciali, in un’ottica di sicurezza partecipata”.

Infine, la questione Tari, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. “Per le attività economiche le tariffe sono da anni ai massimi livelli. A partire da quest’anno l’Amministrazione Comunale intende attuare un processo di progressiva riduzione della tassa fino al raggiungimento dell’obiettivo della tariffa puntuale che viene calcolata sulla base dell’effettiva produzione di rifiuti urbani da parte del singolo utente”.

Comune e commercianti hanno quindi rinnovato l’impegno a “collaborare per conseguire obiettivi comuni per il benessere e lo sviluppo della città. Ascom Varese, con il presidente Angelucci, ha rinnovato la piena fiducia nell’operato dell’Assessore Perusin, chiedendo la prosecuzione di un lavoro condiviso nella continuità di un dialogo aperto e costruttivo”.