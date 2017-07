Sostituiti 440 “punti luce” del paese

Le nuove lampade a led

Con 24 mila euro di risparmio economico annuo per le casse del comune di Cuveglio, si è quasi completata la sostituzione dei punti luce del paese. Ad oggi nel sono stati rimossi e sostituiti 440.

«Si tratta – ha spiegato l’assessore al territorio, ecologia e ambiente Giuseppe Lioi – della sostituzione da parte di Eenel di tutte le lampade a mercurio presenti in paese per quanto riguarda l’illuminazione pubblica. Una procedura frutto di un accordo con l’azienda che genera un grande risparmio in termini economici, e un sicuro miglioramento dell’illuminazione pubblica».

Le lampade “a led” hanno una particolare inclinazione, attorno ai 30 gradi e consentono di creare meno angoli bui e quindi rendere più efficace l’illuminazione stradale.

Esiste, poi, anche la questione del “risparmio di luce” legato all’inquinamento luminoso.

Queste lampade a led concentrano la luce in maniera diversa rispetto ai lampioni tradizionali permettendo minore dispersione.

Un problema che sta diventando: prova ne sono le fotografie scattate in cima ai rilievi lombardi che ritraggono un città infinita fatta di luci che da Milano arriva fino alle pendici delle Prealpi (questo solo dove l’occhio umano può arrivare per via dell’inclinazione dell’asse terrestre: le immagini satellitari sono ancora più esplicite, mostrano unenorme cratere luminoso composto dal Nord Italia, da Genova a Venezia).

Ci sono delle disposizioni regionali in materia, ma lo spunto ad investire su questa strada deve arrivare anche dalla sensibilità delle singole amministrazioni.

Anche con questi interventi, al di là della questione economica, si può contenere questo problema e concorrere a ridare alla notte il suo giusto tono di colore.