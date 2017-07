Sotto l’ombrellone (con i tormentoni dell’estate)

Tempo libero generica

Qual è la playlist che vi porterete sotto l’ombrellone? Noi ne abbiamo pensata una raccogliendo alcuni dei tormentoni dell’estate 2017, per non rimanere mai senza, dalla colazione all’aperitivo.

Iniziamo subito con “Riccione” di Tommaso Paradiso alias TheGiornalisti. Sapore anni ’90, il giusto sound per immaginarsi anche l’odore della crema solare spalmata sotto l’ombrello. La nostra mattinata in spiaggia è iniziata e noi siamo nel posto giusto al momento giusto.

Quando sentiamo nel sangue il richiamo del ritmo sudamericano, un po’ spensieratezza mischiata ad un pizzico di cinismo è la volta per mettersi nelle cuffie – consigliamo il volume al massimo e la possibilità di muovere la gambetta – l’ultimo pezzo dei Selton. Il gruppo itala-brasiliano è tornato con un pezzo “liberatorio”, sopratutto quando dice “…in other words, vaff…”.

Non possiamo far finta di niente. Anche se per reputazione sociale (e social) diciamo di ascoltare solo “Heroes” di David Bowie, il “white” album dei Beatles e i CCCP a colazione, quando arriva il tormentone più tormentone di tutti, cantiamo. Stiamo parlando del brano “L’esercito del selfie” (scritto da Tommaso Paradiso dei TheGiornalisti, vedi sopra) della coppia Takagi & Ketra e cantato da Lorenzo Fragola e Arisa. Anche in questo caso vi consigliamo di ascoltarla in un luogo in cui potete muovere un po’ il bacino.

Una canzone che fa venir voglia di sangria e balli latini ci vuole sempre. Nella nostra playlist abbiamo quindi deciso di mettere, senza troppi pensieri, la canzone “Despacito” di Luis Fonsi. Ovviamente senza dimenticare il commento dei The Jackal a seguire.

Per i romantici non possiamo che nominare Tiziano Ferro e il suo ultimo pezzo “Lento Veloce”. La canzone da dedicare al momento giusto, al tramonto in riva al mare, per una dichiarazione d’amore o un momento di tenerezza. Eccola qui:

Se sotto l’ombrellone ci sono anche sedicenni o giù di lì, non possiamo far finta di nulla. Nella playlist non potete dimenticarvi un rapper, in particolare Ghali che è il nuovo autore del genere più amato. Ovviamente noi abbiamo scelto una canzone “happy”…

Quando si avvicina l’ora di pranzo invece, potete sempre accontentarvi delle “Le focaccine dell’Esselunga”. Non sappiamo quando il brano possa sfamare la vostra voglia di musica ma l’operazione sta facendo parlare di se.’ Noi, a dirla tutta, siamo più da pane e salame…

E’ il momento del riposino pomeridiano, mettiamo le cuffie e ascoltiamo un po’ di pop. Ad allietare le nostre ore sarà Ed Sheeran e la sua bella voce:

Quando vi rialzate dal riposino, niente di meglio di una bella granita anticalura, specie se dal retrogusto varesino (è scritto e prodotto dal gallaratese Luca Chiaravalli) cosi non vi dimenticate troppo di casa. Non confondete le vocali però: Il tormentone estivo di Francesco Gabbani è esplosivo…

Riprendiamo il ritmo. E’ l’ora dell’aperitivo e si balla, cosa vi piacerebbe ascoltare? Enrique Iglesias ovviamente: è una certezza. Prendete il vostro mojito e godetevi il tramonto.

E quando ormai il sole è tramontato voi siete nel pieno della festa e cantante, insieme a tutto il chiosco, “senza regole….” di Fedex e J-Ax . Una sola cosa: divertitevi come pazzi ma ricordatevi di pagare il conto.

Anche perchè, quando è il momento di tornare a casa, ad augurarvi sogni d’oro ci pensano due veri monumenti del tormentone: Fabio Rovazzi e Gianni Morandi, con la loro “Mi fai Volare“.