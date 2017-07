Spacciava cocaina in strada, i residenti lo fanno arrestare

Il sostituto procuratore bustocco Francesca Gentilini, ha recepito i risultati dell’accertamento effettuato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Legnano, quando le hanno riferito di aver arrestato per detenzione ai fini di spaccio un cittadino albanese di 20 anni, residente a Legnano.

Un servizio di osservazione che durava dal mattino, a seguito di numerose segnalazioni dei cittadini, in una zona a ridosso di viale Sabotino dove era stato indicato che un giovane stesse spacciando. Alle 17,00 appena è stato visto sopraggiungere il giovane a bordo della sua Ford Fiesta grigia, i Carabinieri lo hanno seguito fino alla via Aurelio Robino.

Qui il giovane ha accostato l’auto, è sceso e, dai piedi di una cassetta telefonica che si trova a margine della carreggiata, ha prelevato un involucro di cellophane bianco, risalendo velocemente in macchina. Dopo essere partito ed aver ripreso il viale Sabotino in direzione del centro città, i militari legnanesi lo hanno bloccato sbarrandogli la strada. Indosso alcune centinaia di euro, all’interno dell’auto il sacchetto con 10 dosi di cocaina. Sul posto, vicino alla cassetta telefonica, altre 5 dosi identiche a quelle trovate in auto.

Presso l’abitazione del giovane sono stati trovati complessivamente 2000 euro in contanti e materiale per il confezionamento. Il giovane M.E. è stato trattenuto presso le Camere di Sicurazza in attesa della convalida dell’esame in Tribunale a Busto Arsizio.