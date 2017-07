Spaccio in piazza Repubblica: denunciato un 24enne

incidenti varie

“Poliziotti di quartiere” in azione a Varese, in piazza Repubblica. Un cittadino ivoriano di 24 anni, senza fissa dimora, sprovvisto di permesso di soggiorno, è stato denunciato.

Il ragazzo è stato fermato dagli agenti nei pressi di Piazza della Repubblica – sotto la statua dei caduti – mentre vendeva della sostanza stupefacente ad un minorenne. Al momento del fermo lo straniero è stato trovato in possesso di 30 dosi – confezionate e pronte per la vendita – di marijuana per un totale di 8,2 gr ed un involucro di plastica contenente 14,72 gr. di hashish divisa in quattro pezzi, oltre a denaro contante per più di 100 euro, divisi in pezzi da 10.

Il valore della droga sequestrata, destinata verosimilmente allo sballo serale nella movida cittadina, ammonta a diverse centinaia di euro. Lo straniero è stato dapprima accompagnato in Questura e quindi denunciato.