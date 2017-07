Spaccio in piazza Repubblica, fermati due uomini dai poliziotti di quartiere

Stavano spacciando in piazza Repubblica, nel pieno centro di Varese. A scoprirli è stata una pattuglia di poliziotti di quartiere attirati da una scena piuttosto inequivocabile.

Ai poliziotti, infatti, non è sfuggita la consegna di una banconota tra uno degli spacciatori ed il “consumatore” e immediatamente hanno ricostruito ciò che stava accadendo: protagonisti individuati sono stati 3 soggetti con ruoli ben definiti: il “cassiere” e “due soggetti responsabili dell’approvvigionamento” che, ricevuto un cenno di intesa dal primo, hanno dato il via libera allo scambio di droga estraendo da un anfratto ricavato tra il marciapiede ed il prato un involucro.

Alla luce di ciò, gli agenti hanno immediatamente bloccato l’acquirente, il quale, controllato ed identificato dal personale operante è stato trovato in possesso di un pezzo di hashish precedentemente acquistato.

Due dei tre pusher sono stati fermati anch’essi e trovati in possesso di 5 stecche di hashish e di denaro contante riconducibile all’attività di spaccio di stupefacente.

I due, Tunisini, uno 37enne (già noto alla Polizia di Stato per i vari precedenti, per furto, rapine ed attività di spaccio di sostanza stupefacente), e l’altro 39enne (incensurato, e giunto in Italia da pochi mesi), sono stati tratti in arresto e su disposizione del pm di turno Flavio Ricci portati in carcere a Varese.

Il gip, in data odierna, al termine del rito direttissimo, ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere per il pluripregiudicato e l’obbligo di firma per l’altro uomo. L’acquirente è stato invece segnalato alla prefettura.