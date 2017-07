Spaccio in via Cadorna, nei guai studente ventenne

Mixava e confezionava in casa cocaina, marijuana e metamfetamina che poi distribuiva nei rave party. Un 25enne di Busto Arsizio è stato arrestato dai carabinieri

Vendeva marijuana per strada e a casa aveva anche un (piccolo) deposito di stupefacente. PEr questo è finito in manette – arrestato in flagranza per spaccio aggravato – un 20enne italiano residente a Novate Milanese, studente già pregiudicato.

Il giovane è stato fermato dai carabinieri della stazione di Novate. I militari, durante un servizio perlustrativo, hanno sorpreso il giovane in quella via Cadorna mentre cedeva una dose di marijuana ad un minorenne di 17 anni di Novate Milanese e pertanto lo hanno bloccato.

La successiva perquisizione svolta presso il domicilio del giovane spacciatore ha poi consentito di rinvenire complessivamente altri 34 grammi di marijuana, nonché vario materiale utilizzato per confezionare le dosi. Il ventenne è finito a San Vittore, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.